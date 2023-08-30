Суд отправил в колонию мошенника, обманувшего рязанцев на 1,2 млн рублей

Железнодорожный районный суд Рязани 29 августа вынес приговор мужчину, обманувшего жителей города на 1,2 млн рублей. Обвиняемому вменялись два эпизода мошенничества, подпадающие под ч.2 и ч.4 ст. 159 УК РФ.

Преступление совершено в сговоре с еще одним лицом, которое следствием не установлено. Этот человек в октябре 2022 года связался с будущим подельником онлайн, через интернет, и предложил «подзаработать».

Чтобы выманить деньги, сообщники вводили людей в заблуждение с помощью легенды о том, что их родственники попали в ДТП, и для «урегулирования вопроса» нужна та или иная сумма. В итоге жертвы передали мошенникам 100 тыс. и 1,1 млн рублей.