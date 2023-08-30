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НовостиЭкономика30 августа 2023 11:02

Новый индустриальный парк начнут строить под Рязанью в 2024 году

Землю чиновники под промышленный парк нашли, собираются выйти на стадию проектирования
Источник:kp.ru
Новый индустриальный парк начнут строить под Рязанью в 2024 году.

Новый индустриальный парк начнут строить под Рязанью в 2024 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Рязанью в 2024 году начнут строить второй индустриальный (промышленный) парк. Об этом 30 августа в своем докладе сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин. По словам чиновника, в настоящее время под парк подбирается площадка.

«Прекрасно понимаем, что она [площадка] должна находиться вблизи города Рязани. Как минимум для того, чтобы сотрудникам было удобнее добираться. Ну и не нужно забывать про логистическую важность нахождения около трассы М-5», - сказал Никитин.

С земельным участком власти уже почти определились, и в этом году выходят на стадию проектирования. В 2024 году начнется строительство нового индустриального парка.

Зампред напомнил, что в проект индустриального парка «Рязанский» областное правительство вложило 5 млрд рублей.

«Это достаточно большая сумма, но госинвестиции будут окупаться. Сумма налоговых отчислений только за один 2027 год составит 5,4 млрд рублей. И они будут постоянно расти, в 2030 году уже 6,2 млрд рублей. Именно поэтому мы понимаем важность создания новых индустриальных парков», - заметил чиновник.