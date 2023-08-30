Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:49

«Задымился асфальт, пошел рыжий дым». На окраине Рязани на дорогу вылилась кислота

Кислотой залило дорогу на Южном промузле в Рязани 30 августа
Источник:kp.ru
30 августа на Южном промузле в Рязани кислотой залило дорогу.

30 августа на Южном промузле в Рязани кислотой залило дорогу.

Утром 30 августа на Южном промузле кислотой залило дорогу. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец.

«“ГАЗель” перевозила электролит в таре/в аккумуляторе. Машина резко остановилась перед пешеходным переходом, напротив бизнес-центра “Олимп” - и тара упала. Вылилось множество кислоты, задымился асфальт, пошел рыжий дым», - сообщил источник.

По словам очевидца, машины разнесли колесами кислоту по всей дороге, а на всей улице невозможно дышать.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.