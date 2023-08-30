Подростки, которых преследовал мужчина, пытались влезть в чужой автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое подростков, которых преследовал мужчина в Московском районе Рязани, пытались влезть в чужой автомобиль. Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«По предварительным данным, мужчина увидел, как трое подростков пытались проникнуть в чужой автомобиль, и решил пресечь их действия. В итоге один из подростков брызнул в него из баллончика», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Сами подростки ранее сообщили в соцсетях, что стояли у заброшенной машины на улице Крупской, «ничего не ломали, а оглядывали», а потом за ними стал гнаться мужчина (читать подробнее).