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НовостиОбщество30 августа 2023 8:29

Подростки, которых преследовал мужчина, пытались влезть в чужой автомобиль

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия с участием несовершеннолетних, которых в Рязани преследовал мужчина
Источник:kp.ru
Подростки, которых преследовал мужчина, пытались влезть в чужой автомобиль.

Подростки, которых преследовал мужчина, пытались влезть в чужой автомобиль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое подростков, которых преследовал мужчина в Московском районе Рязани, пытались влезть в чужой автомобиль. Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«По предварительным данным, мужчина увидел, как трое подростков пытались проникнуть в чужой автомобиль, и решил пресечь их действия. В итоге один из подростков брызнул в него из баллончика», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Сами подростки ранее сообщили в соцсетях, что стояли у заброшенной машины на улице Крупской, «ничего не ломали, а оглядывали», а потом за ними стал гнаться мужчина (читать подробнее).