Разрушающиеся лестницы БСМП в Рязани находятся на гарантии.

У некоторых входов в Больницу скорой медицинской помощи в Рязани разрушаются лестницы. Между тем зданию всего 3,5 года - новый корпус сдан в марте 2020-го. Застройщиком выступал производственный кооператив «Квант».

Ситуацию прокомментировала администрация учреждения. Главный врач БСМП Сергей Тарасенко признал проблему:

«Дело в том, что эти лестницы еще находятся на гарантии застройщика. По факту их разрушения была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители нашей больницы, министерства строительного комплекса, министерства здравоохранения и застройщика», - рассказал Тарасенко.

В результате подписан акт. До 1 октября, по информации минстроя, замечания должны быть устранены.