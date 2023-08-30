«Вылил в него половину перцового баллончика». Рязанские подростки рассказали о мужчине, преследовавшем их

Неизвестный мужчина настойчиво преследовал рязанских подростков.

Неизвестный мужчина преследовал подростков на улице Крупской в Рязани. Сообщение появилось в НРВК якобы от самих несовершеннолетних.

По их словам, недалеко от них остановился Volkswagen Transporter, из него вышел мужчина и побежал за ними. 14-летним мальчишкам удалось убежать, но через некоторое время мужчина вновь оказался у них на пути.

«На нас из кустов выбегает тот же самый мужик. Я стою практически напротив него, выливая половину перцового баллончика ему в лицо, и убегаю в другую сторону», - рассказывает один из подростков.

Возле ТЦ «Александровский» на площади Новаторов приятели увидели экипаж Росгвардии и все рассказали им. Одного из подростков они довезли до дома, заодно осмотрев место происшествия. Но никого не нашли.

Подростки сообщили, что все началось с того, что они стояли «около заброшенной машины, ничего не ломали. Просто оглядывали машину».

Позже в полиции сообщили, что по предварительным данным, подростки пытались проникнуть в чужой автомобиль, а проезжавший мимо мужчина хотел пресечь их противоправные действия.

Накануне рязанцы пожаловались на мужчину, который в микрорайоне Приокском фотографировал детей, играющих на площадках (читать подробнее).