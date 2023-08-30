СК возбудил дело о халатности из-за нерасселенных домов в Спасске-Рязанском

И.о. министра строительного комплекса Юрий Кулешов и руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин.

На заседании регионального правительства 29 августа руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин поднял проблему расселения аварийных домов в Спасске-Рязанском. Он заявил, что возбуждено уголовное дело о халатности.

Выступить главный следователь решил, когда рассматривался вопрос о внесении изменений в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, повод - поступление 211 млн рублей из федерального бюджета на ее реализацию.

«Я не знаю, можно ли включить в адресную программу один из домов? Даже не один из домов, а там целых девять домов. В 2015 году было признано аварийным жилье по улице Свердлова, 142 в городе Спасск-Рязанский. По нерасторопности или по злому умыслу, или по халатноси чиновников министерства строительства или администрации - мы пока не разобрались до конца - эти дома не были включены в программу расселения жилья», - рассказал Владимир Никешкин.

По его словам, 37 семей живут «в бедственном состоянии».

«Нам дано поручение подготовить докладную записку губернатору и признать режим ЧС по этим домам. Я подготовлю эту информацию к пятнице», - отметил Никешкин.

Ранее провести проверку и разобраться в этой ситуации коллегам из региона поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Владимир Никешкин заявил, что попросил еще раз провести обследование, чтобы расселить дома в тех случаях, когда дело уже не терпит отлагательств.

И.о. министра строительного комплекса Юрий Кулешов ответил, что «официально, постановлением» дома признаны аварийными в 2018 году:

«Вопрос возьмем в работу. Если будет подтвержден факт, что дома признаны после 1 января 2017 года, то в рамках данной программы объект включен быть не может», - парировал и.о. министра.

Губернатор Павел Малков заметил, что проблему в любом случае нужно решать. Доложить по этому вопросу он поручил министру на текущей неделе.