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НовостиОбщество29 августа 2023 18:06

Мужчина, фотографирующий детей в Приокском, обеспокоил рязанцев

Жители вызвали полицию, увидев, как пьяный мужчина фотографирует детвору на детских площадках
Источник:kp.ru
В Приокском заметили мужчину, фотографирующего детей.

В Приокском заметили мужчину, фотографирующего детей.

В микрорайоне Приокском заметили пьяного мужчину, который фотографировал детей, играющих на площадках. Сообщение о подозрительном рязанце появилось вечером 29 августа в tg-канале RZN_Life от анонимного подписчика.

«После того, как местные жители вызвали полицию, мужчина удалил фотографии и ретировался. Не оставляйте детей без присмотра», - написал аноним.

По словам автора сообщения, все происходило на улице Карла Маркса.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства случившегося.