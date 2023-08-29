Мужчина, фотографирующий детей в Приокском, обеспокоил рязанцев

В Приокском заметили мужчину, фотографирующего детей.

В микрорайоне Приокском заметили пьяного мужчину, который фотографировал детей, играющих на площадках. Сообщение о подозрительном рязанце появилось вечером 29 августа в tg-канале RZN_Life от анонимного подписчика.

«После того, как местные жители вызвали полицию, мужчина удалил фотографии и ретировался. Не оставляйте детей без присмотра», - написал аноним.

По словам автора сообщения, все происходило на улице Карла Маркса.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства случившегося.