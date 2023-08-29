Оборудование для мониторинга воздуха за 45 млн рублей закупили в Рязани

Оборудование для мониторинга атмосферного воздуха за 44,8 млн рублей закупили в Рязанской области. Его будут устанавливать на стационарные и передвижные посты наблюдений министерства природопользования в качестве дублирующего, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В распоряжении министерства есть три стационарных автоматизированных поста в Дашково-Песочне, микрорайоне Канищево и у Рязанского кремля, а также две мобильные лаборатории.

«В течение 2020-2022 годов наблюдались сбои в их работе. Отсутствие замеров даже с одного поста лаборатории в силу выхода приборов из строя влекло за собой волну социального негатива жителей города», - отметили в кабмине.

Вдобавок оборудование ежегодно направлялось на поверку, для чего, как утверждают чиновники, его демонтировали на 2-3 месяца. Работа стационарных постов приостанавливалась.

Новое оборудование закуплено, чтобы заменять отсутствующее.