Претензии к благоустройству Черезовских прудов в Рязани озвучил губернатор

"Некачественные работы подрядчик обязательно переделает", - пообещал замглавы горадминистрации. Фото: администрация Рязани.

29 августа на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков озвучил обращение по поводу благоустройства Черезовских прудов на улице Новоселов в Рязани. Пользователь соцсетей высказал претензии подрядной организации.

«Подрядчик абсолютно некомпетентный. Работает тяп-ляп. Засыпает плодородным грунтом остатки стройматериалов и мусор на газонах, вместо того чтобы срезать верхний слой с остатками стройматериалов и вывезти, а затем заниматься укладкой плодородного слоя земли», - процитировал обращение губернатор, назвав его примером общественного контроля.

«Часть озвученных замечаний нашли свое подтверждение и будут обязательно устранены. Мы следим за качеством работ со стороны администрации, депутатского корпуса, а также обязательно со стороны общественности. (...) Некачественные работы подрядчик обязательно переделает», - отвечал замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин.

Чиновник заметил, что объект еще не принят и должен быть сдан до 15 октября включительно. Работы, по словам Ромодина, ведутся в графике. При этом в Лесопарке - на другом объекте того же подрядчика (ООО «Промо») - срок сдвинут.

Касательно Черезовских прудов ранее в соцсетях заметили, что пешеходные дорожки нового общественного пространства оказались в грязи, так как бордюры сделаны ниже уровня земли на будущих газонах.