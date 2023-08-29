Каких памятников не хватает в Рязани

В Рязани более пяти десятков памятников, монументов, бюстов, мемориалов. Казалось бы, вполне достаточно для нашего города. При этом каждый год появляются новые, причем не только выдающимся деятелям прошлого, но и таким мифическим персонажам, как рязанский Косопуз или, например, грибы с глазами, разбросанные по Рязани уже в больших количествах.

Для исторического города памятников не может быть много. Главное, чтобы они украшали город, и были тесно связаны с его историей или современностью. И бюджет соответствующий нужен для этого.

Есть ли в Рязани потенциал открытия новых памятников? Сегодня наши читатели определят, кому из выдающихся деятелей, былинных и мифических героев и спортсменов стоит поставить памятники в Рязани. Опрос не один, их целых два, поскольку претендентов набралось два десятка. Как всегда, предложенным перечнем голосование не ограничивается, можно предлагать свои варианты в комментариях. И там же критиковать предложенные.

Памятников каким выдающимся рязанцам не хватает нашему городу? Конечно, имеются в виду не бюсты, а полноценные памятники. Голосовать можно за несколько вариантов.

Не забывайте писать свои варианты в комментариях.

- Добрыне Никитичу, рязанскому воеводе, прообразу былинного богатыря;

- Авдотье Рязаночке, былинной героине;

- Прокопию Ляпунову, предводителю Первого народного ополчения 1611 года;

- Михаилу Скобелеву, генералу, герою русско-турецкой войны;

- Михаилу Салтыкову-Щедрину, русскому писателю, рязанскому вице-губернатору;

- Петру Семенову-Тян-Шанскому, русскому географу, путешественнику;

- Ивану Мичурину, ученому, селекционеру;

- Николаю Макарову, оружейнику, разработчику знаменитого пистолета;

- Владимиру Уткину, академику, дважды Герою социалистического труда;

- Владимиру Аксенову, летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза.

Какие еще памятники надо поставить в нашем городе? Голосовать можно за несколько вариантов. Свои варианты пишите в комментариях.

- Русской женщине – возродить идею 1990 года;

- Воздухоплавателям - на основе мифологической истории о Крякутном;

- Мать-Рязань – восстановить разрушенную скульптуру на Лыбедском бульваре;

- Василию Агапкину, автору марша «Прощание славянки»;

- Александру Аверкину, композитору;

- Василию Алексееву, тяжелоатлету, двукратному чемпиону Олимпийских игр;

- Анатолию Рощину, борцу, олимпийскому чемпиону и призеру трех Олимпиад;

- Марии Гусаковой, лыжнице, олимпийской чемпионке и призеру двух Олимпиад;

- Василию Карцеву, футболисту, заслуженному мастеру спорта СССР;

- Александре Трусовой, фигуристке, серебряному призеру Олимпиады-2022.

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru» - опрос №1 и опрос №2. А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.