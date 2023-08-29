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НовостиОбщество29 августа 2023 12:16

Сержанта-десантника Александра Горелова, погибшего в СВО, похоронили под Рязанью

Гвардии сержант погиб во время одного из боев
Источник:kp.ru
В Сасове простились с героически погибшим в ходе СВО Александром Гореловым.

В Сасове простились с героически погибшим в ходе СВО Александром Гореловым.

На одном из кладбищ Сасовского района Рязанской области похоронили бойца, погибшего на территории проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о гвардии сержанте Александре Горелове. Боец служил в парашютно-десантном полку в/ч 41450 (Рязань).

Проститься с воином пришли его родные и близкие, друзья, представители рязанского военного гарнизона, общественных организаций и чиновники Сасовского района.

8 августа в селе Исады Спасского района простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым. Позже простились с командиром роты Ильей Зуенковым.