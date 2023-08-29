Ремонт поликлиники №14 в Рязани подорожал на 105 млн рублей

Ремонт здания поликлиники № 14 на улице Семинарской в Рязани подрожал на 105, 5 млн рублей в сравнении с первоначальной суммой контракта. Информация о деталях договора размещена на сайте Госзакупок.

В настоящее время в допсоглашении к контракту указана сумма 264 млн 840 тысяч рублей. Первоначальная стоимость заключенного контракта составляла 159,2 млн рублей. Выросла не только стоимость контракта, но и сместились сроки его исполнения. Завершение работ теперь намечено на 1 ноября 2023 года включительно.

На объекте культурного наследия федерального значения «Здание Губернской больницы» 1817 года постройки уже выполнены основные работы. Подрядчик укрепил фундамент и стены старинного здания, также заменил стропильные системы и все инженерные коммуникации. При этом строителям удалось сохранить исторический облик здания и сберечь все основные декоративные элементы интерьера и фасада.

После завершения реставрации поликлиника будет обслуживать более 20 тысяч рязанцев - жителей ближайших улиц, а также - Борок, Бутырок и части Первомайского проспекта.