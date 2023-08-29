Без воды останутся жители 11 улиц центра Рязани 30 августа.

В среду, 30 августа, в Рязани на 11 улицах отключат подачу холодной воды, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.

30 августа с 09:00 до 17:00 воды не будет на улицах Кремлевский Вал, Некрасова, Петрова, Полонского, Рабочих, Садовой, Свободы, Соборной, Николодворянской, а также площади Соборной и переулке Посадском.

Адреса, где 30 августа в Рязани не будет холодной воды:

- Кремлевский Вал, дома с №1/2 по №19, дома с №4 корп. 1 по №10;

- улица Некрасова, д. 3;

- улица Петрова, д. 4, д. 6а;

- улица Полонского, д. 1/54 (правительство Рязанской области), д. 2 корп. 1, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 6;

- Посадский переулок, дома с №2 по №14, дома с №3 по №7;

- улица Рабочих, дома с №1 по №39, дома с №18 по №20, д. 48;

- улица Садовая, д. 49;

- улица Свободы, д. 56;

- улица Николодворянская, д. 14, д. 16, д. 18;

- площадь Соборная, д. 15 (лицей №4), д. 2, д. 6, д. 14, д. 18, д. 21;

- улица Соборная, д. 3, д. 7 (гимназия №2), д. 9/56, д. 16.