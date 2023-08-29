Появилось полное видео концерта «Арии» на Дне города в Рязани

Появилось полное видео концерта «Арии» на Дне городе в Рязани

В сети появилось полное видео концерта легендарной группы «Ария», которая бесплатно выступила на Дне города Рязани.

В субботу, 26 августа, рок-звезды дали почти полуторачасовой концерт в ЦПКиО. Несмотря на дождливый вечер на мероприятие собралось несколько тысяч зрителей.

Видео концерта длится 1 час 18 минут, и охватывает все выступление «Арии». Начинается «фильм-концерт» с приветственных слов вокалиста Михаила Житнякова:

- Добрый вечер, Рязань! Мы очень рады поздравить вас с Днем города!

Выступление началось с песни «Герой асфальта», а завершилось не менее хитовым «Беспечным ангелом».

На кадрах видно, как многие рязанцы снимают концерт на смартфоны, и активно подпевают.

- Друзья, вы любители петь? Устроим небольшой флешмоб. Кто готов петь вместе с нами, пусть зажжет фонарик своего телефона, - обратился к публике Михаил, и зал осветился огнями смартфонов.

Композицию «Осколок льда» группа пела вместе с рязанцами, а припев - полностью исполняла публика.