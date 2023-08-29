После тяжелой болезни умер рязанский журналист Владимир Бочков

Ушел из жизни один из основателей рязанского телевидения Владимир Бочков.

Утром 29 августа скончался один из основателей рязанского телевидения Владимир Дмитриевич Бочков. Печальную весть сообщила его дочь Дарья Стерлигова.

«Он прожил яркую жизнь, был первопроходцем во многих направлениях рязанской журналистики, общественной деятельности, духовной жизни. Последние годы папа боролся с тяжелым недугом. Были надежды, что мы справимся...» - говорится в сообщении.

Правление рязанского отделения Союза журналистов России скорбят по поводу смерти «талантливого журналиста, мудрого человека с прекрасной душой».

«Не один десяток лет он отдал любимой профессии, и даже будучи уже серьезно больным, он оставался ей верен и не прерывал связи с редакциями», - говорится в некрологе СЖР.