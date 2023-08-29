44-летний Артем Уворвихвост возглавит министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Министром ТЭК и ЖКХ Рязанской области станет Артем Уворвихвост. Фото: скриншот YouTube-канал Прогресс, центр научно-технической информации.

Кресло министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области займет 44-летний Артем Уворвихвост - советник губернатора Павла Малкова, сообщает «МедиаРязань».

Опытный чиновник имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Десять лет - с 2001 по 2011 год - отработал на Ново-Рязанской ТЭЦ и в МУП «РМПТС». С 2011 по 2017 год являлся начальником управления экономики администрации Рязани.

С марта 2017 года Уворвихвост - исполнительный директор филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация», где курировал службу по реализации тепловой энергии. В ноябре этого же года возглавил филиал.

4 августа 2023 года губернатор Павел Малков попросил покинуть должности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрия Устинова и и.о. руководителя фонда капремонта Рязанской области Виталия Дубровина (читать подробнее).