Заключен договор на восстановление дома на Пушкина в Рязани, где взорвался газ

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты аварийно-восстановительных работ на Пушкина, 47

Договор на аварийно-восстановительные работы на улице Пушкина, 47 заключила администрация Рязани. Это дом, часть которого обрушилась 9 декабря 2022 года в результате взрыва газа. Повреждения уцелевших конструкций по результатам проведенных экспертиз решено восстановить без расселения.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области, в ведомстве поставили на контроль ход и результаты этих работ. Их стоимость и сроки не названы.

И.о. прокурора Железнодорожного района Рязани Елена Шумова выезжала к дому с представителями горадминистрации и коммунальщиками:

«Обсуждены вопросы, связанные с переездом и восстановлением жилых помещений, заслушаны доклады представителей органов местного самоуправления и управляющей компании», - уточнили в прокуратуре.