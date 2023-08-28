Больше 30 жителей Турлатово под Рязанью почувствовали себя плохо в один день

Больше 30 жителей поселка Турлатово, что под Рязанью, обратились в медицинские учреждения в один день. Среди них восемь детей и подростков. Люди жаловались на головную боль, жжение слизистых носа и горла, тошноту и рвоту, утверждает РРОО «Дышим чистым».

По мнению активистов движения, это было связано с сильными выбросами с вечера 8 августа. Массовые обращения к медикам якобы фиксировались 9 августа. Был даже сформирован список жителей, которым стало плохо. Как сказано в публикации, людям выдавать его копию запретило «руководством вышестоящей медорганизации».

По данным «Дышим чистым», в Единую дежурно-диспетчерскую службу от турлатовцев в августе поступило свыше 230 заявок. Подготовлена коллективная жалоба, которую подписал 121 человек. Если вкратце, составители считают случившееся «массовым химическим отравлением», просят установить источники выбросов и привлечь нарушителей к ответственности.

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