Без воды 29 августа останутся жители восьми улиц Рязани

Жители восьми рязанских улиц останутся без холодной воды 29 августа.

Во вторник, 29 августа, на восьми улицах Рязани отключат подачу холодной воды, предупреждает муниципальный «Водоканал», не называя причин отключения водоснабжения.

Воды с 09:30 до 17:00 не будет на улицах Качевские Дворики, Поселковой, Предзаводской, Пугачева, Разина, Трудовой, а также поселках Качево и Мордасово.

Подробнее, где не будет воды:

- улица Качевские Дворики, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- поселок Качево д. 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корп.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;

- поселок Мордасово, д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корп.1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корп.1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;

- улица Поселковая, д. 13;

- улица Предзаводская, д. 1а;

- улица Пугачева, д. 39/23, 41/10;

- улица Разина, д. 44, 45, 47,46 (организация);

- улица Трудовая д. 17/43, 19, 21.