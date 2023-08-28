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НовостиОбщество28 августа 2023 14:30

Без воды 29 августа останутся жители восьми улиц Рязани

«Водоканал» сообщил о приостановке водоснабжения
Источник:kp.ru
Жители восьми рязанских улиц останутся без холодной воды 29 августа.

Жители восьми рязанских улиц останутся без холодной воды 29 августа.

Во вторник, 29 августа, на восьми улицах Рязани отключат подачу холодной воды, предупреждает муниципальный «Водоканал», не называя причин отключения водоснабжения.

Воды с 09:30 до 17:00 не будет на улицах Качевские Дворики, Поселковой, Предзаводской, Пугачева, Разина, Трудовой, а также поселках Качево и Мордасово.

Подробнее, где не будет воды:

- улица Качевские Дворики, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- поселок Качево д. 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корп.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;

- поселок Мордасово, д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корп.1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корп.1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;

- улица Поселковая, д. 13;

- улица Предзаводская, д. 1а;

- улица Пугачева, д. 39/23, 41/10;

- улица Разина, д. 44, 45, 47,46 (организация);

- улица Трудовая д. 17/43, 19, 21.