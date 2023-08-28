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НовостиОбщество28 августа 2023 12:37

Бесплатная вакцинация кошек и собак пройдет в Рязани 2 сентября

Животных нужно привести в Храпово или в Божатково
Источник:kp.ru
2 сентября в Рязани проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак.

2 сентября в Рязани проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В субботу, 2 сентября, в Рязани будут бесплатно вакцинировать против бешенства кошек и собак. Анонсирует мероприятие Рязанская городская ветеринарная станция.

Бесплатная вакцинация животных пройдет:

- в поселке Божатково (круг автобуса №13) — с 08:30 до 9:30;

- в поселке Храпово, в районе домов №№46, 66 — с 09:40 до 10:40.

«Не проявляйте беспечности, прививайте домашних животных! Берегите себя, родных и близких», - призвали рязанские ветеринары.