Бесплатная вакцинация кошек и собак пройдет в Рязани 2 сентября

2 сентября в Рязани проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В субботу, 2 сентября, в Рязани будут бесплатно вакцинировать против бешенства кошек и собак. Анонсирует мероприятие Рязанская городская ветеринарная станция.
Бесплатная вакцинация животных пройдет:
- в поселке Божатково (круг автобуса №13) — с 08:30 до 9:30;
- в поселке Храпово, в районе домов №№46, 66 — с 09:40 до 10:40.
«Не проявляйте беспечности, прививайте домашних животных! Берегите себя, родных и близких», - призвали рязанские ветеринары.