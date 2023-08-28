Смелость художника и траурная вуаль. ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями свадеб лета 2023 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбы в конце лета, в последних числах августа 2023 года. На снимках счастливые, женихи и невесты в экстравагантных нарядах, и каждая пара по-своему красива и необычна. Но больше всего откликов получила пара из Рязани. Как отметили сотрудники ЗАГС в описании фото, «чем смелей художник, тем больше красок в его жизни».

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

«Черную вуаль в день свадьбы вижу впервые в жизни. По моему мнению, она здесь лишняя... ассоциируется, на первый взгляд, с траурной вуалью, если смотреть только на образ невесты. Но жених на все 100%, и сразу взгляд переносится на его образ и сглаживает ситуацию. Это же государственная регистрация заключения брака в госучреждении, а не выездная, где "бал маскарад", и возможно всё. Но это лично мое мнение. Желаю новобрачным благополучия в семейной жизни», - поделилась в комментариях одна из подписчиц.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года.

***