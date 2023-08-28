Спектакль «Ladies Night» покажут 2 ноября в рязанской филармонии

2 ноября в Рязанской филармонии покажут спектакль «Ladies Night».

Шестеро безработных друзей тщетно пытаются найти работу. У каждого семья, а работы нет, — закрылся единственный работодатель города — металлургический комбинат. На глаза попадается объявление в газете о том, что за вход в бар, где показывают мужской стриптиз, каждая дама должна выложить 200 долларов. Безумная идея приходит внезапно: самим организовать группу стриптизеров, которая будет доводить до неистовства женскую аудиторию ночных клубов. «Гадкие утята» на глазах у изумленной публики превращаются в супер-героев.

Фото: Рязанская филармония.

Начало в 19:00.

18+