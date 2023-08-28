За надругательство над 15-летней девочкой в Сараевском районе задержали рязанца

Сараевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней.

В Сараевском районе Рязанской области задержали 34-летнего жителя села Высокое. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Как сообщает «Пресса», преступление произошло в ночь на 22 августа.

В настоящее время ранее судимого подозреваемого взяли под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В первых числах августа в Скопине оперативники рязанского УМВД задержали подозреваемого в покушении на изнасилование 17-летней девушки. Им оказался 41-летний местный житель (читать подробнее).