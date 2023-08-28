Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Рязани. Фото: 62.мвд.рф

25 августа, около 22:55, на Куйбышевском шоссе в Рязани случилось серьезное ДТП с участием Volkswagen Tuareg и Chevrolet Niva. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Госавтоинспекция озвучила некоторые подробности аварии.

По предварительной информации, 62-летний житель Рязани на Volkswagen у дома 35 корп. 1 совершил столкновение с «Нивой» под управлением 28-летнего горожанина.

В итоге различные травмы получили водитель «Нивы», его пассажиры в возрасте 14 и 22 лет, а также пассажиры Volkswagen в возрасте 36 и 7 лет.