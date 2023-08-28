Более 200 кг творога уничтожили на предприятии в Рыбновском районе

На предприятии в Рыбновском районе утилизировали 200 кг просроченного творога. Фото: Управлениие Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Более 200 кг просроченного творога обнаружили у индивидуального предпринимателя в Рыбновском районе Рязанской области, сообщает управление Россельхознадзора. Как отметили в ведомстве, просрочка хранилась вместе с «доброкачественной пищевой продукцией».

После внеплановой проверки весь просроченный творог утилизировали, а в отношении ИП, занимающегося производством молочной продукции, надзорный орган примет меры в соответствии с КоАП РФ.

В начале августа стало известно, что владелицу скотобойни под Рязанью оштрафовали за многочисленные нарушения. ИП в Кораблинском районе не устранила ранее выявленные нарушения и попала под штраф 30 тысяч рублей (читать подробнее).