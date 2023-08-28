Больше 20 тыс. человек приняли участие в мероприятиях Дня города в Рязани

Большой ажиотаж вызвал концерт группы "Ария". Фото: администрация Рязани.

В мероприятиях Дня города в Рязани приняли участие свыше 20 тыс. человек. Такую информацию озвучили и.о. главы горадминистрации Виталий Артемов и пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полиции рассказали, что охрану общественного порядка обеспечивали 250 сотрудников ОВД, 100 сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий.

«День рождения города прошел так, как планировалось - с душой, по-семейному, по-доброму», - написал Виталий Артемов.

Градоначальник поблагодарил всех, кто помогал провести праздник, в том числе предпринимателей, городские службы, правоохранительные органы, медиков.

Охрану общественного порядка обеспечивали 250 сотрудников ОВД, 100 сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий.

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