Сбор машинного масла для борьбы с шелкопрядом объявили экоактивисты в Рязани.

Экологический рязанский альянс объявил сбор отработанного машинного масла для уничтожения кладок непарного шелкопряда. Обработка кладок (как правило, у корней деревьев) производится с помощью малярной кисти. Такой способ называется «нефтеванием». По мнению предложивших его активистов, он действенный и безопасный.

«Если у вас есть отработанное масло (у вас автосервис), или есть площадка для его сбора и хранения (гараж, склад, помещение), или вы знакомы с такими людьми, то дайте нам знать, мы будем благодарны», - обратились представители ЭРА к подписчикам.

Активисты призывают собирать масло в удобные канистры, чтобы затем его легче было транспортировать.