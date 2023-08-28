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НовостиОбщество28 августа 2023 7:36

Сбор машинного масла для борьбы с шелкопрядом объявили экоактивисты в Рязани

Осенью планируется провести «нефтевание» кладок насекомого-вредителя
Источник:kp.ru
Сбор машинного масла для борьбы с шелкопрядом объявили экоактивисты в Рязани.

Сбор машинного масла для борьбы с шелкопрядом объявили экоактивисты в Рязани.

Экологический рязанский альянс объявил сбор отработанного машинного масла для уничтожения кладок непарного шелкопряда. Обработка кладок (как правило, у корней деревьев) производится с помощью малярной кисти. Такой способ называется «нефтеванием». По мнению предложивших его активистов, он действенный и безопасный.

«Если у вас есть отработанное масло (у вас автосервис), или есть площадка для его сбора и хранения (гараж, склад, помещение), или вы знакомы с такими людьми, то дайте нам знать, мы будем благодарны», - обратились представители ЭРА к подписчикам.

Активисты призывают собирать масло в удобные канистры, чтобы затем его легче было транспортировать.