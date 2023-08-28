В ходе рейда по тонировке в Рязанской области выявили 127 нарушителей.

В пятницу, 25 августа, Госавтоинспекция провела в Рязанской области профилактическое мероприятие «Тонировка». Дорожные полицейские останавливали автомобили, у которых светопропускаемость стекол не отвечает установленным требованиям. Цель рейда - пресечь такие нарушения.

В результате сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к ответственности 127 нарушителей. По ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП за излишне темную тонировку предусмотрен штраф 500 рублей, а за невыполнение автовладельцем законных требований полицейских - наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.