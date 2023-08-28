Длинный список вакансий на предприятии обнародовало РМПТС

РМПТС опубликовало список 38 актуальных вакансий.

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей обнародовало в соцсетях список вакансий. МУП ищет 38 человек на зарплату от 16,8 тыс. (оператор теплового пункта) до 70,3 тыс. рублей (начальник сметного отдела).

Предприятию необходимы электросварщик, тракторист, водитель, диспетчер, машинист экскаватора, двое электромонтеров и другие специалисты. В большинстве случаев за некоторыми исключениями требуется опыт работы.

Работодатель прилагает следующие телефоны для связи: 8 (4912) 35-97-70, 8 (920) 634-18-90.

Вакансии МУП "РМПТС" на 28 августа 2023 года. Часть 1