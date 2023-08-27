Ворота в виде нотного стана появились в центре Рязани у филармонии. Фото: Рязанская областная филармония.

У Рязанской областной филармонии появились ворота, выкованные в виде нотного стана с изображением нот, скрипичных ключей и двух арф. Фотографиями еще 18 августа поделилось в своих социальных сетях филармония.

«Повод настолько основательный, что хвалимся со всем упоением... К юбилейному 85 сезону филармонии подарили новые ворота! Инициатором выступил наш постоянный зритель», - говорится в сообщении.

Расположены «музыкальные ворота» со стороны улицы Свободы. В учреждении сразу сказали, что ворота будут открывать за час до концерта, «в остальное время - это служебная территория».