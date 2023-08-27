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НовостиОбщество27 августа 2023 15:10

Рязанцев 28 августа ждут туманы и 22 градусов тепла

Атмосферное давление в понедельник прогнозируется в пределах нормы
Источник:kp.ru

В понедельник, 28 августа, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется северный, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +6... +11 градусов, днем +17... +22 градуса.

«На территории региона местами сохраняется высокая пожарная опасность - 4 класс», - напомнили в ведомстве.

По информации центра «Фобос», в понедельник в Рязани днем будет ясная погода с температурой до +20 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.