Об отсутствии мечети в Рязани напомнил на Форуме древних городов Рашид Бултачеев

Имам Рашид Бултачеев на Форуме древних городов: Мечети в Рязани до сих пор нет.

Главный имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев в очередной раз напомнил региональным властям, что в Рязани до сих пор нет мечети. В своем приветственном слове на Форуме древних городов глава Духовного управления мусульман региона обратился к губернатору Павлу Малкову.

- В 2023 году исполнилось 10 лет, как работает молельный дом города Рязани. Официально мечети у нас до сих пор нет. Но один из девизов этого форума – «Время первых». У нас в зале губернатор Павел Викторович Малков, и у него есть возможность стать первым, когда в современной Рязани появится мечеть, - сказал главный имам-мухтасиб.

Ровно два года назад Рашид-хазрат Бултачеев задал вопрос прежнему губернатору Николаю Любимову конкретный вопрос: «Когда в Рязани будет мечеть?» Любимов вопрос проигнорировал, но ответили чиновники, которые сообщили, что в настоящее время на территории Рязани свободных от прав третьих лиц земельных участков, в границах которых возможно размещение зданий религиозного назначения, нет. Власти предложили верующим купить землю за пределами Рязани.

Сами мусульмане не против купить землю, и даже предложили участок на Михайловском шоссе «после развязки».