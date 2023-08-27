Ласково называли бабушкой… Не стало заслуженного воспитателя Евгении Сурогиной

Умерла бывший работник дошкольного образования Клепиковского района Евгения Сурогина.

В Клепиковском районе Рязанской области на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Евгения Ивановна Сурогина, бывший работник дошкольного образования, ветеран труда, мудрый наставник молодых специалистов, добрый и надежный человек. Печальную весть сообщила районная газета «Новая Мещера» от 25 августа.

Евгения Ивановна Сурогина в 1963 году окончила Торжокское педагогическое училище, и с этого года стала работать в поселке Болонь воспитателем детского сада. А спустя шесть лет ее перевели на должность заведующей.

«Она стояла у самых истоков детского сада «Малыш» и воспитала не одно поколение ребятишек. В должности заведующей детским садом Евгения Ивановна проработала 26 лет, вплоть до ухода на пенсию. Однако жить без любимой работы она долго не смогла

и через несколько лет вновь продолжила трудовую деятельность в детском саду в должности кладовщика. При этом была активной и в воспитательном процессе, и в общественной жизни сада. Ребятишки очень любили Евгению Ивановну и ласково называли ее бабушкой», - говорится в некрологе.

На заслуженный отдых Евгения Ивановна ушла, когда ей исполнилось 80 лет, но продолжала интересоваться жизнью групп в детсаду, с удовольствием посещала утренники. Евгения Ивановна была любящей и заботливой матерью и бабушкой. Она воспитала двоих сыновей. У нее две внучки и внук. Посчастливилось бабушке дождаться и двоих правнуков.

Умерла Евгения Ивановна Сурогина 16 августа. Соболезнования выразил весь коллектив Болоньской средней школы Клепиковского района.