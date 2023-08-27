«Барби» покажут в Рязани 16 сентября 2023. Фото: скриншот с трейлера фильма «Барби».

Дату показа фильма «Барби» в Рязани перенесли на 16 сентября 2023 года, сообщает администрация кинотеатра «Люксор».

«Было много разговоров - выйдет или не выйдет... И вот ответственно заявляем - выйдет! С 16 сентября отправляемся в кукольный мир вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом», - говорится в сообщении.

Билеты на утренние, дневные и вечерние сеансы уже в продаже. О стоимости билетов на фильм «Барби», где и как можно купить, спрашивайте у организаторов показов.

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