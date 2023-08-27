Власти торжественно открыли качели в центре Рязани на День города

В сквере у торговых рядов открыли панорамные качели в Рязани.

26 августа в сквере торговых рядов на улице Краснорядской торжественно открыли панорамные качели. Красную ленту разрезали и.о. главы администрации города Виталий Артемов и директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков.

- Концепция благоустройства сквера обсуждалась с Ново-Рязанской ТЭЦ, с рязанскими и столичными архитекторами. Это первый пример взаимодействия администрации города, правительства региона и рязанского бизнеса в вопросах благоустройства территорий, – сказал Виталий Артемов.

В сквере у Торговых рядов в Рязани открыли панорамные качели.

Таким образом первый этап благоустройства сквера на Краснорядской завершился. Кроме качелей там установили освещение, установили сцену, амфитеатр, шезлонги, рамку для фотографий, а также уложили газон и тротуарную плитку.

На втором этапе рабочие отремонтируют фонтан, оградят сцену и амфитеатр, оборудуют детскую игровую зону.