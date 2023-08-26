В Касимовском районе обнаружили тело пропавшего пенсионера

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины.

В поселке Сынтул Касимовского района обнаружено тело 65-летнего местного жителя. Тревогу забили соседи, именно они сообщили, что уже довольно долго не видели мужчину. Когда полицейские вошли в дом оказалось, хозяин жилища давно скончался - его тело уже начало разлагаться.

Следов смерти криминального характера на теле не обнаружено, но Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области все равно проводит доследственную проверку. Детали произошедшего уточняются.