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НовостиПроисшествия26 августа 2023 17:02

В Касимовском районе обнаружили тело пропавшего пенсионера

Попавший в поселке Сынтул мужчина обнаружен мертвым в собственном доме
Источник:kp.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины.

В поселке Сынтул Касимовского района обнаружено тело 65-летнего местного жителя. Тревогу забили соседи, именно они сообщили, что уже довольно долго не видели мужчину. Когда полицейские вошли в дом оказалось, хозяин жилища давно скончался - его тело уже начало разлагаться.

Следов смерти криминального характера на теле не обнаружено, но Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области все равно проводит доследственную проверку. Детали произошедшего уточняются.