Глава СК России Бастрыкин потребовал рассказать о причинах волокиты по уголовному делу об обеспечении жильем сироты

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением сироты из Рязанской области о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Женщина обратилась в Следственный комитет через социальные сети. Она сообщила, что много лет назад ей, как сироте, предоставили временное жилье в бараке с печным отоплением. При этом документов на собственность ей на выдали. В этом доме женщина прожила порядка двадцати лет, затем здание совершенно разрушилось и стало непригодно для проживания. Нового жилья до настоящего времени ей не предоставили.

Ранее по этому эпизоду уже было возбуждено уголовное дело. Теперь руководитель регионального СК Владимир Никешкин должен пояснить о причинах волокиты, а также о путях преодоления сложной ситуации.