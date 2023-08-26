В кремле отслужили молебен о процветании Рязани

Христорождественский собор Рязанского кремля.

В субботу, 26 августа, в Христорождественском соборе Рязанского кремля отслужили молебен о Рязани и ее жителях. Возглавил богослужение митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Напомним, что 25-27 августа город на Оке отмечает свое 928-летие.

Собравшиеся прихожане вознесли молитвы о процветании областного центра, а также сказали слова благодарности Господу за все хорошее, что он сделал для нашего города.

В своем обращении к верующим владыка затронут тему городов в истории. Также Рассказал о том, что нужно для дальнейшего процветания:

- Сегодня особый день для Рязани. Мы совершаем сугубую молитву за наш град и всех его жителей. А что такое город в представлениях человека? В библейском понимании это поселение, которое начали основывать дети согрешившего Каина. С тех пор города существуют на земле с разными целями и идеалами. Мы видим, что порой жители каких-то мест прогневляют Бога, и тогда звучат грозные предостережения в адрес их городов со стороны Господа. Он уничтожает Содом и Гоморру, и уже в Новом Завете Господь грозит Капернауму. Вместе с тем, Он говорит о том, что даже ради десяти праведников готов помиловать город.

С полной версией архипастырского слова можно ознакомиться тут.