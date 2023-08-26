На пешеходной улице Почтовой в Рязани остановили мотоцикл, за рулем которого был подросток

Мотоцикл ИЖ рязанские полицейские остановили на пешеходной улице Почтовой.

В пятницу, 25 августа, в половине одиннадцатого вечера полицейские на улице Почтовой в Рязани остановили мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». Напомним, что движение транспортных средств по этой пешеходной улице запрещено.

Далее выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 15-летний подросток, не имевший прав на управление техникой.

Было установлено, что родители парня уехали по делал в областной центр, а он, оставшись один, решил немного покататься. Взял ключи от мотоцикла, завел стального коня и направился в Рязань.

Теперь парня привлекут к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а его родителей - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.