Автобус, мотоцикл и две легковушки. В Рязани произошло серьезное ДТП

Два человека пострадали в результате массового ДТП в Рязани.

В пятницу, 25 августа, около семи часов вечера в Рязани на улице Интернациональной микрорайона Канищево произошло массовое ДТП. По предварительной информации, 42-летний житель областного центра, управляя иномаркой BMW, столкнулся с автомобилем Lada, мотоциклом Honda и автобусом ЛИАЗ.

В результате массового ДТП травмы получили 33-летний водитель отечественного автомобиля и 32-летний мотоциклист. Оба пострадавшие доставлены в больницу. По факту автоаварии проводится проверка.