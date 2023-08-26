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НовостиПроисшествия26 августа 2023 8:40

Автобус, мотоцикл и две легковушки. В Рязани произошло серьезное ДТП

Два человека пострадали в результате массовой автоаварии в рязанском микрорайоне Канищево
Источник:kp.ru
Два человека пострадали в результате массового ДТП в Рязани.

Два человека пострадали в результате массового ДТП в Рязани.

В пятницу, 25 августа, около семи часов вечера в Рязани на улице Интернациональной микрорайона Канищево произошло массовое ДТП. По предварительной информации, 42-летний житель областного центра, управляя иномаркой BMW, столкнулся с автомобилем Lada, мотоциклом Honda и автобусом ЛИАЗ.

В результате массового ДТП травмы получили 33-летний водитель отечественного автомобиля и 32-летний мотоциклист. Оба пострадавшие доставлены в больницу. По факту автоаварии проводится проверка.