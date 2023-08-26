Губернатор поздравил рязанцев с Днем города

Губернатор Павел Малков.

26-27 августа Рязань отмечает свой 928-й День рождения. По случаю праздника в областном центре организованы массовые гуляния.

Утром, 26 августа, рязанцев поздравил губернатор региона Павел Малков.

- Многовековая история, выдающиеся люди, особенная архитектура и живописная природа — все это Рязань. Чем больше я живу в Рязани, тем больше люблю наш уникальный по своей красоте и атмосфере город. Недаром Президент называет Рязань сердцем России, - написал Павел Викторович в своих социальных сетях.

Далее в сообщении говорится:

- Сохраняя традиции, город развивается и меняется к лучшему. Здесь много удивительных мест. Но главное богатство Рязани — его жители. Трудолюбивые, открытые и талантливые. Своими успехами они прославляют родной город. И нашими общими усилиями Рязань продолжит преображаться, сохраняя всё самое лучшее.

Дорогие рязанцы! Поздравляю с Днем города! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и успехов. А Рязани — благополучия и процветания!

Также напомним, что в связи с празднованием Дня города в Рязани изменится схема движения транспорта.