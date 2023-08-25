Сбившая троих детей в Москве Валерия Башкирова добилась УДО в рязанском суде

Место ДТП на улице Авиаторов в Москве. Кошмарный наезд студентка Валерия Башкирова совершила в июле 2021 года. Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

Скопинский районный суд в Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ Валерии Башкировой. Она, будучи 18-летней студенткой, в Москве сбила троих детей на пешеходном переходе: двоюродные братья 5 и 4 лет погибли, а их девятимесячная сестренка чудом выжила. Наказание - пять лет колонии-поселения - она отбывала в скопинской КП-4.

Приговор Башкировой вынесен 15 ноября 2021 года. Через год, в ноябре 2022-го, она попросила о замене наказания на более мягкое, но Скопинский районный суд отказал. Последовала апелляция в Рязанский областной суд, который решение отменил и в феврале 2023-го заменил неотбытый срок на 2 года и почти 10 месяцев принудительных работ. Теперь, в августе 2023-го, Башкирова была освобождена и от них.