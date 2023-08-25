Не стало кандидата технических наук из РГРТУ Вячеслава Орехова

Вячеслав Орехов.

На 74-м году жизни скончался доцент кафедры систем автоматизированного проектирования вычислительных средств Рязанского государственного радиотехнического университета Вячеслав Орехов. Об этом КП-Рязань сообщили в вузе.

Вячеслав Викторович был кандидатом технических наук, почетным работником высшей школы РФ, автором более 120 научно-методических трудов и 11 учебных пособий.

Отпевание Вячеслава Орехова пройдет 26 августа в 12:30 в Скорбященском храме города Рязани.

Напомним, в июле ушел из жизни профессор кафедры электронных приборов РГРТУ, доктор технических наук Сергей Карабанов.