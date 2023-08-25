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НовостиОбщество25 августа 2023 15:37

Не стало кандидата технических наук из РГРТУ Вячеслава Орехова

Почетному работнику высшей школы РФ было 73 года
Источник:kp.ru
Вячеслав Орехов.

Вячеслав Орехов.

На 74-м году жизни скончался доцент кафедры систем автоматизированного проектирования вычислительных средств Рязанского государственного радиотехнического университета Вячеслав Орехов. Об этом КП-Рязань сообщили в вузе.

Вячеслав Викторович был кандидатом технических наук, почетным работником высшей школы РФ, автором более 120 научно-методических трудов и 11 учебных пособий.

Отпевание Вячеслава Орехова пройдет 26 августа в 12:30 в Скорбященском храме города Рязани.

Напомним, в июле ушел из жизни профессор кафедры электронных приборов РГРТУ, доктор технических наук Сергей Карабанов.