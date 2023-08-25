В Рязани отремонтировали 1000 метров проводов и заменили 23 светильника

В Рязани за неделю отремонтировали 1000 метров проводов и заменили 23 светильника.

Администрация Рязани отчиталась о ремонте сетей уличного освещения. За неделю, по данным пресс-службы мэрии, в городе отремонтировано около 1000 метров проводов.

Работы выполняли электрики Дирекции благоустройства города на улицах Юбилейной, Интернациональной, Затинной, Новой, Станкозаводской, Новикова-Прибоя, Новоселов, Космодемьянской, Пролетарской, Николодворянской, Тимакова, Черновицкой, а также на Окском проезде.

Ремонт светильников с заменой 13 ламп городские службы провели на улицах Зафабричной, Зубковой, Чапаева (пос. Канищево), Весенняя, Садовая, 9-я Линия. Еще 10 светильников взамен неработающих установили на улицах Зубковой, Ленинского Комсомола, Высоковольтной и на проезде Яблочкова.

На всех названных объектах улично-дорожной сети (кроме ул. Чапаева в пос. Канищево и проезда Яблочкова) освещение поменяно по 300-миллионному контракту в 2022-2023 годах.