«Ёлки-палки». В Касимове открыт музей эвфемизмов

В Касимове открыт музей эвфемизмов. Фото: ТГ-канал "Рязинформбюро"

В Касимове на территории мини-отеля «Кузнечный двор» открыт музей эвфемизмов. Об этом сообщается в ТГ-канале «Рязинформбюро».

Железные экспонаты имеют яркие названия, которые часто встречаются в нашей разговорной обыденной речи. Название музея не менее яркое и вызывающее. Создатель кованой коллекции, кузнец Олег Кременецкий, представляет свое видение таких эвфемизмов, как «Ëк-макарëк», «Египетская сила», «Ёлки-палки», «Коза-дереза», «Ëперный театр», «Ëксель-моксель», «Конь педальный», «Ядрёна мышь» и многих других острых выражений.

Музей работает уже пять лет, но его коллекция постоянно пополняется.