Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц в Строителе. Фото: соцсети.

В поселке Строитель обнаружили трупы птиц на газоне в парке около завода ЖБИ-2, на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила местная жительница в комментариях на ТГ-канале рязанского губернатора Павла Малкова.

По словам рязанки, трупы воронов она обнаружила на улице Строителей, остановке ЖБИ-2 и в сквере перед заводом.

- В Рязани массово гибнут птицы! – заявила рязанка и попросила обратить внимание на эту проблему. - Очень страшно жить в этом городе уже! Наблюдаю эту ситуацию с 2019 года. Пл. Победы, Завражнова, Весенняя, Чкалова, парк Дворца Молодежи. Что происходит?

ГУ ветеринарии Рязанской области мгновенно отреагировало на сообщение рязанки. В своем комментарии они указали, что специалисты Городской ветеринарной станции выехали на указанные адреса для отбора проб. Образы отправят на анализ в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию.

- Результаты экспертиз сообщим дополнительно на своих официальных страницах в социальных сетях. Всех погибших птиц собрали для утилизации.