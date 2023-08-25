Фура с туалетной бумагой перевернулась в результате ДТП в Рязанской области

ДТП случилось вечером 24 августа в Захаровском районе. Фото: 62.мвд.рф

24 августа в Захаровском районе на дороге между Рязанью и Михайловом столкнулись два грузовика - Mercedes и DAF. Госавтоинспекция обозначает участок, где примерно в 21:45 случилась авария, как 568 км дороги Р-132 «Золотое кольцо».

«Мерседесом» управлял 60-летний водитель, а за рулем DAF был 38-летний житель Казахстана. Оба автомобиля были с полуприцепами. В результате столкновения одна из фур (судя по-фото - груженая туалетной бумагой) перевернулась.

В ДТП пострадали оба водителя. И одного, и второго доставили в медицинское учреждение.

Всего за сутки в Рязанской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, различные травмы получили пять человек.