Рязанец устроил пальбу из ружья в жилом доме, разозлившись на шумных соседей.

В селе Дядьково под Рязанью пьяный мужчина устроил пальбу из ружья, разозлившись на шумных соседей. Сначала он дважды выстрелил в соседскую дверь, затем вернулся в свою квартиру и сделал еще несколько беспорядочных выстрелов в потолок и окно. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел вечером 23 августа.

Сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали на вызов, дебошир сопротивления при задержании не оказывал. Против него возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и решается вопрос о заключении под стражу.