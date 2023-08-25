Из-за перекрытия в центре Рязани на День города изменится движение транспорта

Из-за перекрытия Первомайского проспекта на День города в Рязани изменится движение транспорта.

В День города, 27 августа, с 18:00 до 22:30 временно приостановят движение по Первомайскому проспекту в Рязани. Закроют участок в районе площади Победы - от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского. Также перекрыта будет улица Чкалова от Первомайского проспекта до площади Димитрова, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Изменятся маршруты движения общественного транспорта:

- троллейбусы №№1, 9, 10, 16 из Московского района следуют до остановки «ТД «Барс»;

- троллейбусы №5 пустят по улице Вокзальной - через вокзал Рязань-1;

- автобусы №№ 7, 13, 15, 24 и маршрутки №№41, 46, 47, 53, 66, 68, 73, 75, 77, 88 тоже будут объезжать перекрытый участок по улице Вокзальной;

- маршрутки №58 поедут через Рязань-2 - по улицам Чкалова и Весенней;

- также через Рязань-2, улицы Чкалова, Весеннюю и Высоковольную курсировать будут маршрутки №№30, 50, 71, 95.